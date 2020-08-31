تردد قناة نادي الزمالك الجديدة على النايل سات 2020

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محمد سياف - ابو ظبي - إليكم تردد قناة نادي الزمالك الجديدة على النايل سات، بعد تنفيذ خطوة انتظرها جمهور الزمالك طويلًا، تحقق الحلم أخيرًا، بعد استلام المستشار مرتضى منصور لاستديوهات قناة الزمالك بالفعل، التي تم انشاءها في عام 2019م، وتم تخصيص الاستديو رقم 404 ليصبح الاستديو الرئيسي للقناة، والذي يتميز بمساحته الكبيرة التي تصل إلى 450 متر مربع، والتي تم انطلاق قناة الزمالك منه يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2020م .
هدف القناة .. إظهار بطولات النادى وليس لمهاجمة أحد
أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن الهدف الأسمى للقناة، هو إظهار بطولات النادى والدفاع عن الأبيض، موضحًا أنها انها سوف تكون موضوعية ولن تهاجم أحد، ومهنئًا جمهور الزمالك العريض، بهذا الحلم الذي طال انتظاره .
تردد قناة نادي الزمالك الجديدة على النايل سات
يتسنى لجمهور نادي الزمالك، ومحبي كرة القدم في مصر والعالم العربي بل والعالم أجمع، أن يستقبلوا تردد قناة نادي الزمالك الجديدة على قمر نايل سات من خلال على أجهزة الاستقبال الخاصة بهم من خلال البيانات التالية :
|القمر الصناعي
|التردد
|الاتجاه
|معامل تصحيح الخطأ
|الاستقطاب
|نايل سات
|11449
|أفقي
|27500
|5/ 6
تاريخ انطلاق إشارة البث الأربعاء 22 يناير
وقد بدأ بالفعل بث تردد قناة نادي الزمالك الجديدة في تمام الساعة الحادية عشر مساء الأربعاء 22 يناير 2020م، بآيات من الذكر الحكيم، تبعها النشيد الوطني، ومن المنتظر أن تشمل خريطة برامج القناة 6 برامج، منهم برانامجان يوميًا، بالإضافة لبرنامج مرتضى منصور، وسوف تبث العديد من المباريات المحلية والدولية بعد انتهائها بساعة .
67 مليون مشاهدة في 45 دقيقة
قال الإعلامى خالد الغندور، أن قناة الزمالك تخطت حاجز الـ67 مليون مشاهدة فى 45 دقيقة، وهذا يعتبر رقم تاريخي، بالنسبة للقنوات الرياضية في أفريقيا، والثالث على مستوى العالم، بعد مجموعة قنوات أون سبورت الرياضية، وقناة ريال مدريد، مشيرًا غلى إن القناة سوف تقدم برامج مميزة وغير مشابهة لباقي القنوات .
أبرز برامج قناة الزمالك
البرامج اليومية
- برنامج “أخبارنا” .. يذاع الساعة السادسة مساء، يقدمه “أحمد جمال” يومي الأثنين والثلاثاء، وتقدمه “فرح علي” باقي حلقات الأسبوع .
- برنامج “ملوك الصالات” .. يذاع يوميًا في السابعة ونصف مساء، وتقدمه “نيرة الأحمر” .
البرامج الأسبوعية
- برنامج “1911” .. يذاع يومي السبت والأحد من كل أسبوع ويذاع في الواحدة صباحًا ويقدمه “شادي عيسى” .
- برنامج “وان تو” .. يذاع مرة واحدة أسبوعيًا في تمام الواحدة صباحًا ويقدمه وتقدمه “نيرفانا العبد” .
- برنامج “مع المستشار” .. يذاع 4 أيام في الأسبوع في تمام الواحدة صباحًا ويقدمه “مرتضى منصور” .
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