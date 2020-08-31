انت الان تتابع تفاصيل خبر تردد قناة نادي الزمالك الجديدة على النايل سات 2020 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - إليكم تردد قناة نادي الزمالك الجديدة على النايل سات، بعد تنفيذ خطوة انتظرها جمهور الزمالك طويلًا، تحقق الحلم أخيرًا، بعد استلام المستشار مرتضى منصور لاستديوهات قناة الزمالك بالفعل، التي تم انشاءها في عام 2019م، وتم تخصيص الاستديو رقم 404 ليصبح الاستديو الرئيسي للقناة، والذي يتميز بمساحته الكبيرة التي تصل إلى 450 متر مربع، والتي تم انطلاق قناة الزمالك منه يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2020م .

هدف القناة .. إظهار بطولات النادى وليس لمهاجمة أحد

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن الهدف الأسمى للقناة، هو إظهار بطولات النادى والدفاع عن الأبيض، موضحًا أنها انها سوف تكون موضوعية ولن تهاجم أحد، ومهنئًا جمهور الزمالك العريض، بهذا الحلم الذي طال انتظاره .

تردد قناة نادي الزمالك الجديدة على النايل سات

يتسنى لجمهور نادي الزمالك، ومحبي كرة القدم في مصر والعالم العربي بل والعالم أجمع، أن يستقبلوا تردد قناة نادي الزمالك الجديدة على قمر نايل سات من خلال على أجهزة الاستقبال الخاصة بهم من خلال البيانات التالية :