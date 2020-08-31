«سيدات طائرة الأهلي» يفوز على هليوبوليس في الدوري

الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي واصل عروضه القوية، بالفوز على فريق هليوبوليس بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري.
وأقيمت المباراة على صالة هليوبوليس، وشهدت أداءً قويًّا من اللاعبات، مع فرض سيطرتهن على المباراة من البداية وحتى النهاية، بفضل الضربات الساحقة والدفاع القوي، لتنتهي المباراة بفوز الفريق بثلاثة أشواط نظيفة دون مقابل.
وكان فريق سيدات طائرة الأهلي قد توج بلقب بطولة الدوري رسميا، بعد الفوز في المباراة الماضية على أصحاب الجياد بنتيجة 3-0.
ويتصدر «سيدات الأهلي» ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة من 21 مباراة، محققًا العلامة الكاملة.
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