الرياضة

عصام الحضري يستعرض لياقته البدنية بالجيم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
شارك عصام الحضري حارس مرمي المنتخب المصري السابق جمهوره بمجموعة من الصور والفيديوهات له من داخل صالة الجيم. 
وظهر عصام الحضري وهو يمارس بعض التمارين الرياضية الشاقة لرفع لياقته البدنية. 

يذكر أن الحضري قال في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "لدي يقين بأنني سوف أعود إلى الأهلي في أي منصب أو دور، رغم اعترافي بالخطأ الذي قمت به من قبل والذي يكمن في رحيلي إلى سيون، ولكني واثق من عودتي مرة أخرى إلى الأهلي ولكن لا أعلم الوقت الذي سأعود فيه".

وأضاف: "النادي الأهلي بيتي الدائم وعلاقتي جيدة مع كابتن محمود الخطيب ونتحدث معا دوما، والتاريخ لا يمكن أن يتم نسيانه فحصلت على الكثير من البطولات في الأهلي وشاركت في تدوين تاريخ النادي، لذلك أثق في عودتي مرة أخرى. 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر عصام الحضري يستعرض لياقته البدنية بالجيم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا