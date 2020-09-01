خاص| كواليس طرد حسني عبد ربه من مباراة الاسماعيلي والاتحاد

أكدت مصادر خاصة بمجلس إدارة النادي الإسماعيلي، إن ما يتردد حول منع حسني عبدربه قائد الفريق ومنتخب مصر السابق، من حضور مبارة الفريق أمام الاتحاد السكندري في ختام منافسات الأسبوع الـ23 للدوري المصري الممتاز، واخراجه من المدرجات، غير صحيح، وأن الفيديو الذي بثه حسني عبدربه لا يعكس الحقيقة كاملة.

وأكدت المصادر، في تصريحات خاصة لصدى البلد، أن مجلس الإدارة لم يصدر أي قرار بشأن منع دخول حسني عبدربه النادي، مضيفًا أن المقصورة لم يتواجد بها أعضاء رئيس النادي المهندس إبراهيم عثمان أو أعضاء مجلس الإدارة، خلال مباراة اليوم،

وأوضح أن أي لاعب سابق يريد حضور أي مباراة للفريق بيقدم طلب للعلاقات العامة، التي تقوم بدورها بإنهاء كافة الإجراءات لوضع اسمه في كشف حضور المباراة، مشيرًا إلى أن حسني عبدربه لم يطلب حضور المبارة، لذلك اسمه لم يتواجد في كشوف الحضور.

وأشار أن الشرطة تتولى تأمين المبارة ويدخل الحضور بناءً على الكشف المتواجد معه، موضحًا أننا لم نعلم أن عبدربه تواجد في الاستاد ومنع من حضور المبارة سوى من السوشيال ميديا.

Advertisements

وأوضحت المصادر أن عبدربه إذا طلب حضور المبارة سنضع اسمه في كشوف المبارة، ولن تمنعه الشرطة من الحضور.

فيما قال حسني عبدربه، أن جاء لمشاهدة المباراة ومؤازرة الفريق، إلا أنه تفاجئ بمنعه من دخول الاستاد قال "العمال قالت أن المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي هددنا وقالنا لو حسني دخل همشيكوا من النادي، وتعهد حسني عبدربه لهم ببقائهم في النادي، وفي حالة رحيلهم عن النادي سيعملون معه، ودخل قائد الدراويش السابق الاستاد وتوجه للمقصورة الرئيسية إلا أنه منع من دخولها، واتجه لمدرجات الدرجة الثالثة، وتفاجئ بقوات الأمن تطالبه بمغادرة الملعب، وغادر الملعب.

وقال أنا جيت النهاردة عشان أساند الفريق، لأن الفريق محتاج كل لاعبيه القدامى لمساندته لسوء نتائجه خلال هذا الموسم، مستنكرًا تصرفات رئيس النادي، لمنعه نجوم الدراويش القدامى.