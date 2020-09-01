اتضربت فى ضهري.. أول تعليق من طارق العشري على استقالته من المصري

أعلن طارق العشرى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصرى رحيله عن الفريق رسميا وأصبح حاليا المدير الفنى السابق للفريق. وقال العشرى فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج إنه تعرض لظلم كبير مع المصرى بسبب كثرة الإصابات التى تعرض لها الفريق. وأوضح أن الفريق تعرض لظلم كبير من الجميع خاصة بعد إخفاء نتائج المسحات التي أجراها اللاعبون لفيروس كورونا. Advertisements وأضاف أنه تعرض للخيانة داخل النادي المصرى البورسعيدي لكنه رفض الإفصاح عن من دبروا لخيانته. كما أوضح أنه حدث تربيطات ضده رغم استمراره مديرا فنيا للفريق قائلا إنه غضب كثيرا لأنه كان يأمل أن ينهى العلاقة بشكل مثالي. واختتم العشري تصريحاته قائلا: تعرضت للخيانة وتعرضت للضرب فى ضهرى من بعض المقربين لي داخل الفريق.

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