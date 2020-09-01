ميدو: حسني عبد ربه جزء من تاريخ الإسماعيلي.. وبعض الأندية تهين رموزها

هاجم أحمد حسام ميدو، مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، بعدما منع الأخير حسني عبد ربه نجم الدراويش الأسبق من مشاهدة لقاء فريقه السابق أمام الاتحاد السكندري اليوم في الدوري المصري الممتاز من مدرجات ملعب ستاد الإسماعيلية.
وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "ما حدث مع حسني عبد ربه لا يصح، كيف تسمح لنفسك أن تمنع رمزا وجزءا من تاريخ النادي من الدخول لمشاهدة فريقه ومساندته من المدرجات.. مهما كانت الخلافات بين الطرفين ما حدث إهانة لرموز النادي ولا يصح.. وهذا ما يُطلق عليه إذا خاصم فجر، فكان يجب أن يتم احتواء حسني مهما كانت الخلافات نظرا لتاريخه العريق".
وختم حديثه قائلا:"العديد من الأندية أصبحت تهين رموزها ولولا هؤلاء اللاعبون لما صنعت الأندية تاريخها، مهما كانت الخلافات يجب احترام الرموز ولو كنت مكان حسني كنت سأرفض الخروج من المدرج. أنا أساند فريقي وأنا رمز من رموز النادي.. حسني صعبان عليه نفسه وعايز يبكي وسيكون هناك حلقة غدا في برنامج أوضة اللبس لتدعيمهُ".
جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي خسر أمام الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف اليوم في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.
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