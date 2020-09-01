سمير حلبية: علي ماهر مديرا فنيا للمصري من بكرة

أكد سمير حلبية رئيس مجلس إدارة المصري توصل الفريق البورسعيدي لاتفاق نهائي مع علي ماهر؛ لقيادة الفريق في المرحلة القادمة خلفا لطارق العشري .

وأضاف حلبية فى تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" قائلا إن مجلس ادارة المصري قرر توجيه الشكر للمدير الفني، طارق العشري، على الفترة الماضية التي قضاها مع الفريق.

وأشار حلبية إلى أن تراجع النتائج خلال الفترة الماضية ووضع الفريق البورسعيدى فى صراع الهبوط أرغمنا على التدخل لمعالجة موقف الفريق.

وأوضح حلبية أن علي ماهر وافق رسميا على قيادة المصري بعد اتصالات مكثفة معه، ومن المقرر أن ينضم للفريق غدا من اجل استلام مهمته كمدير فني حتى نهاية الموسم.

وكان علي ماهر قد تولى قيادة الأسيوطي سبورت قبل بيع النادي وتحويل اسمه إلى بيراميدز، كما تولى تدريب سموحة وأيضا إنبي.