طلعت يوسف: توقعت ارتفاع مستوى اللاعبين أمام الإسماعيلي

أعرب طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري عن سعادته عقب فوز فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على الإسماعيلي في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الإثنين على ستاد الإسماعيلية ضمن الجولة 23 من مسابقة الدوري المصري.
وقال طلعت يوسف في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم: "في البداية أوجه الشكر للاعبين على الروح والتصميم والأداء الفني العالي طوال المباراة والذي كان نتيجة للتركيز وتنفيذ المهام".
وأضاف: "راض جدًا عن أداء اللاعبين وتوقعت هذا المستوى رغم وجود 6 تغييرات في التشكيل الأساسي مقارنة بالمباراة الماضية".
ورفع الاتحاد رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس وله مباراة مؤجلة ضد المصري بينما تجمد رصيد الإسماعيلي بقيادة مديره الفني أدهم السلحدار عند 27 نقطة في المركز الثامن.
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