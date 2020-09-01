ميدو: اللي حصل مع حسني عبد ربه في الإسماعيلية عيب

انتقد أحمد حسام ميدو، منع حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي السابق من مشاهدة لقاء الدراويش ضد الاتحاد السكندري اليوم من مدرجات ملعب الإسماعيلية.
وخسر الإسماعيلي اليوم أمام الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.
وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "عدم السماح لـ نجم بحجم حسني عبد ربه بمشاهدة مباراة فريقه من المدرجات "عيب"، حسني أسطورة من أكبر أساطير الإسماعيلي".
وواصل: "لا أدافع عن حسني لكونه يعمل معي ولكني أدافع عنه لكونه أسطورة من أساطير الرياضة في مصر ولا يجب أن يتعامل بهذا الشكل".
وختم حديثه قائلا: "البعض أصبح يتخذ السوشيال ميديا وسيلة لحل الخلافات، الكرة أصبحت أشبه بالحرب، والموضوع بقي "بايخ".
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