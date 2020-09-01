ميدو وحسام حسن الأبرز.. اجتماع عاجل لمجلس الإسماعيلي لبحث ملف المدرب الجديد

يعقد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي في الوقت الحالي اجتماعًا عاجلًا لبحث ملف المدير الفني الجديد لفريق كرة القدم.

ويبحث المجلس عددا من الأسماء المطروحة لتدريب الفريق على رأسهم أحمد حسام ميدو وحسام حسن. وبحسب مصادر مطلعة فأن أعضاء المجلس يفضلون التعاقد مع مدير فني أجنبي الفترة المقبلة. وفرض مجلس إدارة الإسماعيلي حظرا إعلاميا على اللاعبين بالكامل في الفترة المقبلة.

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