أوس أوس يراهن أمح الدولى: الزمالك هياخد بطولة أفريقيا.. فيديو

نشر أمح الدولى فيديو له مع الفنان أوس أوس من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام". وعلق أمح على الفيديو قائلا "أوس أوس بيتراهن مع أمح إن الزمالك هياخد افريقيا عايز كومنتات تولع الدنيا يلا يا اهلاويه ". ويدرس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل منافسات نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها خلال شهر سبتمبر المقبل بسبب ارتفاع إصابات كورونا بين صفوف الوداد المغربي . ويلتقي الأهلى مع الوداد المغربي بالمغرب يوم 25 أو 26 بالمغرب فى ذهاب نصف نهائى إفريقيا على أن يلتقى الفريقين معا من جديد فى القاهرة 2 أو 3 أكتوبر فى مباراة الإياب، ويلعب الزمالك مع الرجاء فى نصف نهائى المسابقة، المباراة الأولى بالمغرب أيضا والثانية فى القاهرة فى نفس توقيت مباراة الأهلى والوداد.

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