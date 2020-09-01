خاص| تعرف على الجهاز المعاون لـ علي ماهر في المصري

كشف طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدي، أن علي ماهر، المدير الفنى الجديد، سيتواجد غدًا فى مران الفريق؛ ليكون الظهور الأول له بعد توليه المسؤولية خلفا لـ طارق العشرى.

وقال "هاشم"، فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، إن الجهاز الفنى لـ على ماهر سيتواجد فيه كل من محمد عبد الكريم، ومحمد شرف، مساعدين له فى الجهاز الفني الجديد.

وأكد سمير حلبية، رئيس مجلس إدارة المصري، توصل الفريق البورسعيدي لاتفاق نهائي مع علي ماهر؛ لقيادة الفريق في المرحلة القادمة خلفا لطارق العشري.

وأضاف "حلبية"، فى تصريحات لـ "دوت الخليج"، أن مجلس إدارة المصري قرر توجيه الشكر للمدير الفني، طارق العشري، على الفترة الماضية التي قضاها مع الفريق.

Advertisements

وأشار إلى أن تراجع النتائج خلال الفترة الماضية ووضع الفريق البورسعيدى فى صراع الهبوط؛ ما أرغمنا على التدخل لمعالجة موقف الفريق.

وأوضح أن علي ماهر وافق رسميا على قيادة المصري بعد اتصالات مكثفة معه، ومن المقرر أن ينضم للفريق غدا من أجل استلام مهمته مديرا فنيا حتى نهاية الموسم.

وكان علي ماهر قد تولى قيادة الأسيوطي سبورت قبل بيع النادي وتحويل اسمه إلى بيراميدز، كما تولى تدريب سموحة وأيضا إنبي.