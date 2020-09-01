إصابة لاعب الإسماعيلي بـ التواء في الكاحل.. وراحة للاعبي الدراويش بعد الخسارة من الاتحاد

أثبت الأشعة التي خضع لها أحمد أيمن لاعب فريق الكرة بالنادي الإسماعيلي إصابته بالتواء في الكاحل. وتعرض أحمد أيمن للإصابة في مباراة فريقه التي جمعته بنظيره نادي الاتحاد منذ قليل في الدوري الممتاز. ومن المقرر أن يغيب أحمد أيمن عن الإسماعيلي لمدة أسبوعين بعد ثبوت إصابته بالتواء في الكاحل. وقرر الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي إعطاء اللاعبين راحة سلبية غدًا بعد مباراة الاتحاد. وخسر الإسماعيلي أمام نظيره الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدوري.

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