ميسي لـ مانشستر سيتي.. كيف يؤثر البرغوث سلبا على محمد صلاح في الدوري الإنجليزي؟

أكدت الصحف الإسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة أخبر إدارة ناديه برحيله عن الفريق هذا الصيف.

رحيل ميسي هو الحدث الأبرز في كافة مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات والمواقع الإخبارية، حتى قبل إصدار أي بيان رسمي من جهته أو من جهة فريقه.

ميسي تمرد بالفعل على فريقه ورفض الذهاب لـ التدريبات استعدادًا للموسم الجديد، ما أكد نيته الرحيل عن برشلونة هذا الصيف.

ميسي يملك في عقده شرطًا جزائيًا قيمته 700 مليون يورو، والنادي أخبر ميسي بأنه لن يسمح له برحيله سوى بعد دفع المبلغ، لكن إلى أين سيذهب ميسي؟ كل التقارير الآن تشير لـ اقترابه من الانتقال لـ مانشستر سيتي الإنجليزي والعمل مع مدربهم الإسباني بيب جوارديولا.

قدوم ميسي سيزيد مانشستر سيتي قوة، سيزيد سمعة الدوري الإنجليزي، سيحدث العديد من التغييرات في موازين الكرة هناك وفي العالم بشكل عام.

قدوم ميسي سيفيد الدوري الإنجليزي تسويقيًا، وسيفيد مانشستر سيتي بكل تأكيد من جميع النواحي، لكنه سيضر منافسيه، قدوم ميسي سيضر جميع اللاعبين سواء في مراكز الدفاع أو الهجوم، وقد يكون نجمنا المصري محمد صلاح أكثر المتضررين من قدوم ميسي، وهو ما نستعرض أسبابه تباعًا.

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- محمد صلاح هو أفضل جناح أيمن في الدوري الإنجليزي بكل تأكيد ولا أحد ينكر ذلك، لكن قدوم ميسي اللاعب الأفضل في العالم سيجعله في أنظار المتابعين أفضل جناح أيمن بل أفضل لاعب في الدوري.

- صلاح تسويقيًا كان النجم الأبرز في الدوري الإنجليزي، ولكن مع قدوم ميسي فأن ذلك الأخير سيسحب البساط من تحت الفرعون المصري بحكم أنه ميسي أفضل لاعب في العالم.

- صلاح أيضًا سيجد منافسة شرسة على لقب هداف الدوري الذي خسره الموسم الماضي لصالح فاردي، بعد تربعه على عرشه لمدة موسمين، ومع قدوم ميسي فذلك سيزيد الصراع على لقب هداف البريميرليج.

- محمد صلاح توج بلقب الدوري مع ليفربول بعد اكتساح جميع منافسيه وعلى رأسهم مانشستر سيتي، ولكن ماذا إذا قدم ميسي لـ السيتي، بكل تأكيد ستصعب مهمة ليفربول في الحفاظ على لقبه.

قدوم ميسي قد يفيد الجميع في الدوري الإنجليزي إلا منافسيه وعلى رأسهم صلاح، فهل يسجل الفرعون نهاية لـ أسطورة ميسي في إنجلترا في تحديه الجديد، أم يواصل البرغوث إثبات أنه أفضل لاعب في العالم؟