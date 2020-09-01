نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد العودة من الإيقاف.. تعرف على موعد المشاركة الأولى لكهربا مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقترب محمود عبد المنعم كهرباء لاعب الأهلى، من العودة للمشاركة في للمباريات الرسمية بداية من مباريات الجولة الـ26 بعد انتهاء إيقافه رسميا عقب خوض مباراة الأهلى مع حرس الحدود في الجولة المقرر لها 7 سبتمبر المقبل، وهو آخر تاريخ تم تدوين مباريات الدورى فيه بشكل رسمى، فيما يحق للاعب العودة لحسابات الأهلى بعد ذلك التاريخ. وتعرض كهربا للإيقاف عن المشاركة في مباريات الأهلى بعدما تم إيقافه 10 مباريات محلياً بعد أحداث مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك التى أقيمت بالإمارات. وتغيب اللاعب عن 8 مباريات حتى الآن هى مباراتي الزمالك و مباريات سموحة وإنبى والإنتاج الحربى و مباراة أسوان والجونة والمصري ويتبقي مباراتين امام وادي دجلة وحرس الحدود.

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