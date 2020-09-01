الرياضة

السبب الحقيقي وراء رحيل ميسي عن برشلونة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السبب الحقيقي وراء رحيل ميسي عن برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تزايدت التكهنات بشأن السبب الحقيقي الذي دفع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني، بالمطالبة بالرحيل عن الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان النجم الأرجنتيني قد ابلغ إدارة النادي الكتالوني برغبتة في الرحيل عن الكامب نو الموسم المقبل، وعدم تميد تعاقده مع النادي والذي من المقرر أن ينتهي في صيف عام 2021.

ويملك ميسي بند في تعاقده مع نادي برشلونة يسمح له، بالرحيل بشكل مجاني، وهو ما نفاه مسئولي البلوغرانا، بالإضافة إلى رئيس رابطة الليجا.

Advertisements

وكشف برنامج " CHTV " السبب الحقيقي وراء رحيل النجم الأرجنتيني عن برشلونة، بعد خسارة الفريق الفاضحة أمام بايرن ميونيخ الألماني، بثمانية أهداف مقابل هدفين، في دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكر البرنامج الشهير أن ميسي ميسي أخبر زميل سابق له بأنه يريد أن يرحل ليفوز بدوري الأبطال مرة أخرى.

يذكر أن تقارير صحفية إسبانية قد أكدت على رغبة النجم الأرجنتيني في الذهاب إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، للإنضمام إلى مشروع الإسباني بيب غوارديولا في ملعب الاتحاد من أجل تحقيق ذات الأذنين.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر السبب الحقيقي وراء رحيل ميسي عن برشلونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا