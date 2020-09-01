الرياضة

نيمار يحسم مصيره من الرحيل عن باريس سان جيرمان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيمار يحسم مصيره من الرحيل عن باريس سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كتب 

أنهي البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، الجدل المُثار مؤخراً حول رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي،خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن النجم البرازيلي ينوي مغادرة حديقة الأمراء، بداية من الموسم المقبل، بعد خسارة الفريق بطولة دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ الألماني.

Advertisements

وارتبط أسم النجم البرازيلي بالعودة إلى صفوف برشلونة الإسباني في الموسم المقبل، بعد إقراب رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الفريق.

ونفي النجم البرازيلي رحيله عن الـPSG خلال تصريحات نقلتها مجلة النادي صباح اليوم حيث قال نيمار : " سأبقى في باريس سان جيرمان الموسم المقبل، ولدي طموح للعودة مرة أخرى إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وهذه المرة للفوز به‘‘.

وأضاف نيمار: ‘‘تعجبني فكرة القيام بكل شيء لأترك اسمي في كتب التاريخ هذا للنادي‘‘.

يذكر أن نيمار قد انتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف عام 2017 قادمًا من برشلونة، مقابل 222 مليون يورو، بعقد يمتد لخمس سنوات.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر نيمار يحسم مصيره من الرحيل عن باريس سان جيرمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا