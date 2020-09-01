المقاصة يستنكر مفاوضات المصري مع إيهاب جلال ويتمسك بمدربه

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر المقاصة عن استيائه من اتصالات مسؤولي النادي المصري البورسعيدي مع إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بالمقاصة ، من اجل التعاقد معه ليتولي تدريب فريق المصري.
وأكد هويدي على أن النادي المصري قلعة رياضية عريقة وينتمي الي مدينة بورسعيد الباسلة التي يعشقها كل المصري ولكن ما فعله مسئولي النادي المصري مرفوض لانه يخالف مبادئ النادي المصري العريق وشعب بورسعيد خاصة ان الاتصال بمدرب المقاصة يعتبر تعديا على حقوق نادي المقاصة ويخالف الأعراف الرياضية ويسيئ لصورة النادي العريق.
وأضاف هويدي أن المقاصة متمسك بمديره الفني إيهاب جلال وفقا للتعاقد الممتد لنهاية الموسم، مؤكدا على ثقته في الجهاز الفني والاحترام المتبادل بين مجلس المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام وبين ايهاب جلال والعلاقات الطيبة المتبادلة، ويثق مجلس المقاصة في احترام المدرب لتعاقده واحترامه لجماهير الفريق.
وأشار هويدي إلى أن جماهير المقاصة وشعب الفيوم يشعرون بالغضب تجاه التصرفات غير المقبولة لمسؤولي النادي المصري وسعيهم للتعاقد مع مدرب المقاصة رغم ارتباطه مع الفريق بطريقة مرفوضة تتجاوز كل المبادئ الرياضية.
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