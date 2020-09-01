الرياضة

المقاصة يستنكر مفاوضات المصري مع إيهاب جلال ويتمسك بمدربه

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المقاصة يستنكر مفاوضات المصري مع إيهاب جلال ويتمسك بمدربه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر المقاصة عن استيائه من  اتصالات مسؤولي النادي المصري البورسعيدي مع إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بالمقاصة ، من اجل التعاقد معه  ليتولي تدريب فريق المصري.

وأكد هويدي على أن النادي المصري قلعة رياضية عريقة وينتمي الي مدينة بورسعيد الباسلة التي يعشقها كل المصري ولكن ما فعله مسئولي النادي المصري مرفوض لانه يخالف مبادئ النادي المصري العريق وشعب بورسعيد خاصة ان الاتصال بمدرب المقاصة يعتبر  تعديا على حقوق نادي المقاصة ويخالف الأعراف الرياضية ويسيئ لصورة النادي العريق.

وأضاف هويدي أن المقاصة متمسك بمديره الفني إيهاب جلال وفقا للتعاقد الممتد لنهاية الموسم، مؤكدا على ثقته في الجهاز الفني والاحترام المتبادل بين مجلس المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام وبين ايهاب جلال والعلاقات الطيبة المتبادلة، ويثق مجلس المقاصة في احترام  المدرب لتعاقده  واحترامه لجماهير الفريق.

وأشار هويدي إلى أن جماهير المقاصة وشعب الفيوم يشعرون بالغضب تجاه التصرفات غير المقبولة لمسؤولي النادي المصري وسعيهم للتعاقد مع مدرب المقاصة رغم ارتباطه مع الفريق بطريقة مرفوضة تتجاوز كل المبادئ الرياضية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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