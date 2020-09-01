الرياضة

الكشف عن تفاصيل تكريم محمد صلاح

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن تفاصيل تكريم محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد فضل نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، وعضو اتحاد الكرة المصري، عن تفاصيل تكريم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وقال فضل في تصريحات لبرنامج في "الاستاد" الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم إف إم :" نتواصل دائما مع محمد صلاح، والجنايني كان في زيارة له في لندن وبالفعل ألتقى به".

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وأضاف :" جاري الترتيب الان بالتنسيق مع صلاح على كيفية تكريمه في أول معسكر للمنتخب المصري، وذلك بعد تألقه الأخير وحصوله على الدوري الإنجليزي".

وتابع عضو اللجنة الخماسية بالجبلاية :" بالفعل تواصلت مع صلاح بخصوص التكريم".

واتم تصريحاته قائلًا : "لو مكرمناش صلاح نبقى صفر إدارة، هو قيمة كبيرة ولابد أن نعلم ذلك".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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