خاص | مفاجأة في عقد علي ماهر مع النادي المصري

أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية إجراءات التعاقد مع الجهاز الفني الجديد للفريق الأول للكرة بالنادي والذي سيقوده فنيًا الكابتن علي ماهر.
ويتكون الجهاز الفني الجديد من الكابتن عبد الظاهر السقا مديرًا رياضيًا ، الكابتن علي ماهر مديرًا فنيًا ، الكابتن محمد عبد الكريم مدربًا عامًا، الكابتن محمد شرف مدربًا ، الكابتن مصطفى فتحي مدربًا لحراس المرمى ، الكابتن وائل رأفت مخططًا للأحمال ، الدكتور محمود الشحات طبيبًا للفريق.
ومن المقرر أن يتولى الكابتن علي ماهر من الغد قيادة تدريبات الفريق بمعسكره المغلق المقام حاليًا ببرج العرب استعدادًا لمباراة الفريق المقبلة أمام المقاولون العرب والمقرر إقامتها الخميس المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.
وعلم دوت الخليج ان عقد على ماهر يمتد لنهاية الموسم فقط وفقا للاتفاق الذى تم بين الطرفين.
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