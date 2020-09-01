ميدو يعلق على ترند علاقته بـ زلاتان إبراهيموفيتش

علق أحمد حسام ميدو على ما يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة بشأن علاقته مع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.
وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "طبيعي أن أقول "لعبت مع زلاتان" لأن هذا حدث بالفعل، الناس بتتقبَّل كلام ناس ملعبتش في أوروبا بـ3 جنيه، لكن ميدو لأ، عمري ما اتمنظرت بمسيرتي، بالعكس انا اكتر واحد دايمًا بيطلع أخطاء لنفسه وكنت ممكن أقدم أكتر من كده بكتير".
أضاف: "زلاتان مسيرته أنجح ولكن الواقع يؤكد أنني كنت أساسيا في فترة على زلاتان فلم أتحدث سوى بالحقيقة".
وختم حديثه قائلا:" البعض بيحاربنا عشان عايز برنامج موجه ولكن برنامجنا يسير بشكل محايد يرضي الله ويفتح مشاكل وأزمات ونستهدف وجود حلول لها".
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