ميدو: فيفا أوقف غرامة كهربا والقضية لم تُغلق

أكد أحمد حسام ميدو أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أوقف الغرامة المالية الموقعة على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي والمقدرة بـ2 مليون دولار عقب استئنافه على الحكم.
وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "فيفا أوقف بالفعل غرامة كهربا ولكن القضية مازالت جارية بشكل طبيعي ولكن ما حدث هو موافقة فيفا على استئناف لاعب الأهلي ولكن القضية لم تُغلق بعد وسيكون هناك حكم نهائي".
وكان كهربا رحل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منتقلا إلى أفيس البرتغالي ومنه إلى الأهلي.
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