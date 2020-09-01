المدير الفني الجديد لـ طنطا: أعرف الكثير عن النادي.. وإسعاد الجماهير هدفي .. فيديو

أبدى أحمد سامي المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا ترحيبه بالتجربة الجديدة خلفا لـ محمد صلاح نجم الزمالك السابق. وقال سامي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية دوت الخليج: " نسعى لإعادة طنطا الى وضعه الطبيعي بالدوري، سأخوض اول مران مع الفريق غدا، واعلم الكثير عن الفريق" . وأضاف: "جميع المباريات صعبة وهدفي إسعاد جماهير طنطا واسعى لاستعادة الكرة الجماعية" وأكد: نواجه ضغطا كبيرا في المباريات وأركز على العامل الذهني للاعبين.

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