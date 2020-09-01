بعد حديث ميدو عنها.. متخصصة سوشيال ميديا تكشف سر اللجان الإلكترونية

كشفت جهاد عرابي متخصصة في مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" سر اللجان الإلكترونية.

وكان أحمد حسام ميدو قال عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار إن اللجان الإلكترونية أصبحت تسيطر على مواقع التواصل الاجتماعي ومنتشرة في الوسط الرياضي.

وقالت جهاد عرابي عبر برنامج أوضة اللبس: "اللجنة عبارة عن تجمع لـ بعض الأشخاص من جروب أو مكان معين للهجوم بشكل مُحدد علي شخص ما، أما الحملة فـ هي تجمع من الجمهور الطبيعي نحو هدف مُحدد".

وختمت حديثها: "خلال الأيام الماضية كان هناك حملة على الإعلامي سيف زاهر وكذلك إبراهيم فايق بشكل توجهي من أكونتات خاصة لانتقادهم".