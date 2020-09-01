بعد توليه تدريب المصري..علي ماهر: سأبذل جهدي لإسعاد جماهير بورسعيد..فيديو

كشف علي ماهر المدير الفني الجديد لنادي المصري ، عن ما سيفعله مع الفريق البورسعيدي فى الفترة المقبلة.
وقال ماهر ، عبر اون تايم ، أسعى لإسعاد جمهور المصري ومدينه بورسعيد ككل ، ويقدم مستوى يليق بهم .
وتابع ، هناك لاعبون محترمون وجيدين بالتأكيد، ويعرفون قيمة النادي المصري، وهذا هو الأهم.
وأضاف ، أن تعاقدي مع المصري حتى نهاية الموسم الحالي، وأعلم حجم الصعوبات والظروف الصعبة والشديدة التي سأخوضها .
وشدد ماهر ، علي انه يحب دائما أن يخوض التجارب التي بها مخاطرة ، ويحب أن أعيش في هذه الأجواء وأعلم أن خلفي بلد بأكملها وهي بورسعيد التي ساهمت في نجاح حسام حسن وغيره من قبل
وأكمل ، أن المصري فريق يحتاج للاجتهاد وأنا مدرب اجتهد وأقاتل في الملعب وأحب ذلك.
واختتم ، علي ماهر ، تصريحاته ، انا أعلم اللاعبين جيدا، وقمت بتدريب بعضهم من قبل.
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