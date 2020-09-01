أخبار الرياضة.. حقيقة طرد حسني عبد ربه من مباراة الإسماعيلي.. إبراهيموفيتش يجدد لـ ميلان.. علي ماهر مدربا للمصري.. وميدو يشكر شوبير

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والعربية، الأوروبية، جاء أبرزها كالتالي..

أكدت مصادر خاصة بمجلس إدارة النادي الإسماعيلي، أن ما يتردد حول منع حسني عبدربه قائد الفريق ومنتخب مصر السابق، من حضور مبارة الفريق أمام الاتحاد السكندري في ختام منافسات الأسبوع الـ23 للدوري المصري الممتاز، واخراجه من المدرجات، غير صحيح، وأن الفيديو الذي بثه حسني عبدربه لا يعكس الحقيقة كاملة.

وجه أحمد حسام ميدو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك شكرا خاصا للإعلامي أحمد شوبير نجم النادي الأهلي الأسبق عبر برنامجه المذاع على قناة النهار الفضائية.

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