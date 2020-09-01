أول تعليق من أحمد سامي على توليه تدريب طنطا خلفا لـ محمد صلاح.. فيديو

كشف أحمد سامي المدير الفني الجديد لفريق طنطا عن هدفه الحقيقي وراء موافقه عن توليه مهمه أبناء السيد البدوي . وقال سامي ، عبر اون تايم ، انه وافق علي توليه تدريب فريق طنطا رغم موقفه الصعب فى جدول ترتيب المسابقة . وتابع ، تلقيت اتصال هاتفي من فايز عريبي رئيس نادي طنطا وهو ما جعلني أوافق علي تولي مهمه الفريق . وشدد سامي ، علي ان موقف طنطا فى جدول ترتيب الدوري المصري صعب للغاية ، ولكنه سيبذل قصاري جهده للبقاء في الدوري، وسيقود الفريق فى اول مران له اليوم الثلاثاء. ويحتل طنطا المركز الأخير فى جدول الدورى برصيد 16 نقطة .

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