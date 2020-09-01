خاص | المصري لـ طارق العشري: إحنا مش بتوع مؤامرات.. وهذا سبب الإقالة

قال عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي ان مجلس الإدارة قرر فسخ التعاقد مع طارق العشرى المدير الفنى للفريق بسبب سوء التوفيق الذى صادف الفريق طوال الفترة الماضية.

وقال عدنان حلبية فى تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج" ان العشرى تحمل فوق طاقته وتعرض لظروف صعبة للغاية بسبب الإصابات المتعددة للاعبى الفريق بفيروس كورونا.

وقال حلبية ان العشرى لم يتعرض لأى مؤامرات مثلما خرج وأكد، مشددا على أن مجلس الإدارة هو من أبلغ عبد الظاهر السقا المدير الرياضى بعدم الإفصاح عن إصابات كورونا قبل لقاء الأهلى فى الدورى.

وكشف طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدي أن على ماهر المدير الفنى الجديد للنادى المصرى سيتواجد غدا فى مران الفريق ليكون الظهور الأول له بعد توليه المسئولية خلفا لطارق العشرى.

وقال هاشم فى تصريحات خاصة ان الجهاز الفنى لعلي ماهر سيتواجد فيه كل من محمد عبد الجليل ومحمد شرف مساعدين له.

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وأكد سمير حلبية رئيس مجلس إدارة المصري توصل الفريق البورسعيدي لاتفاق نهائي مع علي ماهر؛ لقيادة الفريق في المرحلة القادمة خلفا لطارق العشري .

وأضاف حلبية فى تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج" قائلا إن مجلس ادارة المصري قرر توجيه الشكر للمدير الفني، طارق العشري، على الفترة الماضية التي قضاها مع الفريق.

وأشار إلى أن تراجع النتائج خلال الفترة الماضية ووضع الفريق البورسعيدى فى صراع الهبوط أرغمنا على التدخل لمعالجة موقف الفريق.

وأوضح حلبية أن علي ماهر وافق رسميا على قيادة المصري بعد اتصالات مكثفة معه، ومن المقرر أن ينضم للفريق غدا من اجل استلام مهمته كمدير فني حتى نهاية الموسم.

وكان علي ماهر قد تولى قيادة الأسيوطي سبورت قبل بيع النادي وتحويل اسمه إلى بيراميدز، كما تولى تدريب سموحة وأيضا إنبي.