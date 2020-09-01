نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب رحيل طارق العشري عن المصري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، عن أسباب فسخ تعاقد الفريق مع طارق العشري المدير الفني للفريق البورسعيدي الأول والتعاقد مع علي ماهر لقيادة الولاية من بعده.
ويعاني الفريق الكروي الأول بالنادي المصري البورسعيدي، بضعف في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وذلك بعدما حقق العديد من النتائج السلبية خلال الفترة الأخيرة من عمر المسابقة.
وقال حلبية في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "خلاف عبد الظاهر السقا وطارق العشري كان كرويا فقط، ولم يكُن ذلك سبباً لرحيل طارق العشري".
وأختتم" " أن سياسة طارق العشري لم تساعد الفريق البورسعيدي في الفترة الحالية للخروج من الأزمة الواقعة، لذلك قررنا فسخ التعاقد معه".
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