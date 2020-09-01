شادي محمد يفاجئ الخطيب بتصريح جديد

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أحمد جودة - القاهرة - أكد شادي محمد، نجم النادي الأهلي السابق، إنه يعشق النادي الأهلي من كل قلبه ولا يقبل المزايدة حول هذه التصريحات.
وقال شادي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": " أنا خدام النادي الأهلي وأؤكد على تلك الكلمة ولن أتراجع عنها فالأهلي هو من صنع شادي محمد والقلعة الحمراء صاحبة مدرسة القيم والمباديء والأخلاق".
وأضاف: " أنا لا أرغب في العمل داخل الأهلي أو قناته ولكن أرفض الإساءة للكابتن محمود الخطيب فهو أفضل من لمس الكرة فى مصر".
وتابع: "لم أكن مساندا للخطيب في الانتخابات ولكن أرفض الإساءة له فهو ابن النادي واسطورة في الأهلي".
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