نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كونتي يطلب من إنتر ميلان ضم جيرو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طلب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر ميلان من إدارة النادي ضم المهاجم الدولي الفرنسي جيرو من صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية. وذكرت تقارير صحفية ايطالية أن كونتي يسعي بقوة للحصول على خدمات جيرو من تشيلسي هذا الصيف لأنه يري انه أفضل مهاجم ليكون بديل النجم البلجيكي لوكاكو. وأضافت التقارير أن إنتر ميلان مستعد لتقديم عرض بمبلغ 80 مليون يورو هذا الصيف لضم لاعب وسط تشيلسي كانتي بالإضافة إلي المهاجم الدولي الفرنسي جيرو. واقترب جيرو من الرحيل عن صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي هذا الصيف بعد تعاقد النادي مع المهاجم الدولي الألماني تيمو فيرنر من صفوف نادي لايبزيج الألماني.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر كونتي يطلب من إنتر ميلان ضم جيرو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.