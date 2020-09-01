نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجل نجم الأهلي: لا أمانع في الانضمام إلى الزمالك في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد هادي محمد عمارة نجل نجم الأهلي السابق، أنه كان لاعب في ناشئي الأحمر لمدة 4 سنوات كاملة ولكنه لا يمانع حاليا في الانضمام إلى صفوف نادي الزمالك.
وقال هادي خلال مداخلة ببرنامج الماتش: "في البداية كنت في النادي الأهلي لمدة 4 سنوات في قطاع الناشئين"
وأكمل: "اذا كنت لاعب غير جيد لن العب كرة، أتمنى بالطبع العودة للنادي الأهلي في الفترة المقبلة".
وأضاف: "شعرت بالصدمة من قرار رحيلي عن النادي الأهلي ولكن الرحيل بمثابة تحدي لي".
وتابع: "رئيس الزمالك تحدث مع والدي للانضمام للنادي في الفترة الماضية، كان هناك لدي أزمة في اللعب لكن في الفترة الحالية لا أمانع فنحن في عصر الاحتراف".
واختتم: "والدي قالي ياسر رضوان وخالد بيبو سيكونا سببا في رحيلي عن الأهلي منذ أن تولوا مناصبهم".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر نجل نجم الأهلي: لا أمانع في الانضمام إلى الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.