نجل نجم الأهلي: لا أمانع في الانضمام إلى الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - أكد هادي محمد عمارة نجل نجم الأهلي السابق، أنه كان لاعب في ناشئي الأحمر لمدة 4 سنوات كاملة ولكنه لا يمانع حاليا في الانضمام إلى صفوف نادي الزمالك.

وقال هادي خلال مداخلة ببرنامج الماتش: "في البداية كنت في النادي الأهلي لمدة 4 سنوات في قطاع الناشئين"

وأكمل: "اذا كنت لاعب غير جيد لن العب كرة، أتمنى بالطبع العودة للنادي الأهلي في الفترة المقبلة".

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وأضاف: "شعرت بالصدمة من قرار رحيلي عن النادي الأهلي ولكن الرحيل بمثابة تحدي لي".

وتابع: "رئيس الزمالك تحدث مع والدي للانضمام للنادي في الفترة الماضية، كان هناك لدي أزمة في اللعب لكن في الفترة الحالية لا أمانع فنحن في عصر الاحتراف".

واختتم: "والدي قالي ياسر رضوان وخالد بيبو سيكونا سببا في رحيلي عن الأهلي منذ أن تولوا مناصبهم".