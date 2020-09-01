محمد عمارة: سعدت لرحيل نجلي عن الأهلي.. وخالد بيبو لا يحب إلا نفسه وابنه ضعيف فنيا

وتابع:" انا اسعد انسان برحيل نجلى هادى عن الاهلى كى يبحث عن فرصة للمشاركة، ابنى لاعب جيد واتوقع اصراره للاستمرار فى الملاعب رغم رغبتى فى تركيزه بالدراسة".
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