الرياضة

محمد عمارة: سعدت لرحيل نجلي عن الأهلي.. وخالد بيبو لا يحب إلا نفسه وابنه ضعيف فنيا

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قال محمد عمارة، نجم الأهلى والمنتخب السابق، إنه سعيد برحيل نجله هادى عن القلعة الحمراء، كى يبحث عن فرصة للمشاركة باستمرار.
وأضاف محمد عمارة، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، إن خالد بيبو كان صديقا له، وكان يفرح عندما اتصل به، لكنه يتصرف بشكل غريب .

وتابع:" انا اسعد انسان برحيل نجلى هادى عن الاهلى كى يبحث عن فرصة للمشاركة، ابنى لاعب جيد واتوقع اصراره للاستمرار فى الملاعب رغم رغبتى فى تركيزه بالدراسة".

وأكمل :" اعرف خالد بيبو جيدا انه لا يحب إلا نفسه، وهذا يتضح فى كل قراراته الحالية، نجل خالد بيبو يلعب في قطاع الناشئين، وضعيف فنيا، ولم يخضع لأي اختبارات مثل باقى الناشئين".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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