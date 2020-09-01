محمد عمارة: سعدت لرحيل نجلي عن الأهلي.. وخالد بيبو لا يحب إلا نفسه وابنه ضعيف فنيا

قال محمد عمارة، نجم الأهلى والمنتخب السابق، إنه سعيد برحيل نجله هادى عن القلعة الحمراء، كى يبحث عن فرصة للمشاركة باستمرار.

وأضاف محمد عمارة، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، إن خالد بيبو كان صديقا له، وكان يفرح عندما اتصل به، لكنه يتصرف بشكل غريب .

وتابع:" انا اسعد انسان برحيل نجلى هادى عن الاهلى كى يبحث عن فرصة للمشاركة، ابنى لاعب جيد واتوقع اصراره للاستمرار فى الملاعب رغم رغبتى فى تركيزه بالدراسة".