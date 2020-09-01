بعد رحيله عن الأهلي.. نجل محمد عمارة: لا أمانع اللعب في الزمالك

قال هادى عمارة، نجل محمد عمارة لاعب الأهلى السابق، إنه حزين للرحيل عن القلعة الحمراء، خاصة وأنه كان يلعب لناد كبير.

وأضاف هادي عمارة ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، إنه اكتسب خبرات كبيرة خلال فترة تواجده بقطاع الناشئين بالأهلى، مشيرا إلى أن رحيله عن الأهلى خطوة للحصول على فرصة والعودة بشكل افضل يوما ما.

وواصل :" حزنت لرحيلي عن الاهلى ولدى تحدٍّ للعودة من جديد، ومرتضى منصور رئيس الزمالك اتصل بى للانضمام للقلعة البيضاء، ولا أمانع من اللعب له".

وأتم قائلا :" والدى أكد لى أن ياسر رضوان وخالد بيبو، سيتسببان فى رحيلي عن الأهلي".