عماد السيد عن تألقه مع الاتحاد: هدفي الانضمام لمنتخب مصر.. فيديو

علق عماد السيد حارس مرمي الاتحاد السكندري ، على مستواه مع الفريق السكندري فى الدوري المصري . وقال السيد ، عبر اون تايم ، إن لو أى حارس مرمي اقدامه علي الخط لن ينجح فى التصدي لاى ضربه جزاء . وتصدي عماد السيد لركلة جزاء فى مباراة الاسماعيلي وهو متجاوز خط المرمي وتصدي لها واعاد الفار ركلة الجزاء مرة أخري لتجاوزه خط المرمي . Advertisements وشدد عماد ، علي انه يتمني الانضمام لمنتخب مصر ويبذل قصاري جده من أجل تحقيق حلمه والانضمام لصفوف الفراعنه . واختتم عماد السيد ، تصريحاته ، ان الجهاز الفني لمنتخب مصر يتابع كل اللاعبين وليس الزمالك والاهلي فقط بل كل الاندية وهذا يحفزنا . وفاز الاتحاد السكندري علي الاسماعيلي 3-1 ويقفز للمركز الخامس برصيد 34 نقطة ويقترب من المربع الذهبي .

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