الرياضة

تصريحات نارية جديدة من محمد عمارة بشأن رحيل نجله عن الأهلي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات نارية جديدة من محمد عمارة بشأن رحيل نجله عن الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق محمد عمارة نجم النادي الأهلي السابق تصريحات نارية جديدة بشأن رحيل نجله عن قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء الفترة الماضية.

وقال عمارة في تصريحات لبرنامج الماتش أنه سعيد برحيل نجله عن الأهلي الفترة الماضية بل وأن نجله أيضا سعيد برحيله مشيرا إلى أنه يتمنى أن بجد فرصة للعب مستقبلا.

وأكد عمارة نجل خالد بيبو مدير قطاع الناشئين ضعيف فنيا ولم يخضع لإختبارات مثل بقية الناشئين في النادي الأهلي.

Advertisements

وأضاف :"أمن الأهلي أصبح يسألني على كارنيه النادي بشكل مستمر وهذا لم يحدث من قبل، واعتبرها مضايقات".

وكشف عمارة أنه تم منع بعض ضيوفي من دخول مقر النادي بالجزيرة وهذا غير أعراف النادي  القديمة.

وأتم عمارة حديثه: "في الفترة الأخيرة أصبحنا غرباء داخل النادي الأهلي لما نتعرض له وهذا لم يحدث من قبل نهائيا".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تصريحات نارية جديدة من محمد عمارة بشأن رحيل نجله عن الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا