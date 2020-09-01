نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عمارة يكشف عن أفضل مدرب في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد عمارة نجم النادي الأهلي السابق أن حسام حسن مدرب بيراميدز السابق أفضل مدير فني في مصر في الوقت الحالي. وقال عمارة خلال حواره ببرنامج الماتش: "كنت اتمنى تواجد حسام حسن في منتخب مصر كمدير فني طوال الفترة الماضية". وأكمل عمارة حديثه قائلا: "أرى حاليا في الدوري المصري إيهاب جلال مدرب مميز وصاحب فكر". يذكر أن كل من حسام حسن وإيهاب جلال كانا من ضمن المرشحين لتدريب منتخب مصر خلفا لخافيير أجيري قبل أن يقع الاختيار على حسام البدري المدير الفني الحالي.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر محمد عمارة يكشف عن أفضل مدرب في مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.