نجم الأهلي السابق يكشف كواليس الليلة الأخيرة قبل وفاة محمد عبدالوهاب

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أحمد جودة - القاهرة - أكد شادي محمد، نجم النادي الأهلي السابق، أن الراحل محمد عبدالوهاب، نجم القلعة الحمراء، ترك بصمة للجميع بسبب إحترامه، مشددًا على أنه فى قلوب الجماهير المصرية.
وقال شادي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "محمد عبدالوهاب من أعظم اللاعبين في النادي الأهلي، وكان على علاقة جيدة بجميع اللاعبين والمدربين في المنتخب والأهلي، وتلقيت صدمة قاسية بخبر وفاته وخاصة أثناء تواجدي بجواره في الملعب".
وأضاف: "بعد الانتهاء من التدريبات ذهبنا للهرم لتسجيل أغنية سيد عبدالحفيظ، بمناسبة اعتزاله".
ويذكر أن النادى الأهلى يستعد لمواجهة فريق وادى دجلة يوم الجمعة القادم ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.
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