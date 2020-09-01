نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق: الزمالك استحق الفوز بالقمة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد عمارة نجم النادي الأهلي السابق أن نادي الزمالك كان الأحق بالفوز في مباراة القمة الأخيرة بينه وبين الفريق الأحمر.
وتمكن نادي الزمالك من الفوز على غريمه التقليدي النادي الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ عدة أيام في بطولة الدوري المصري الممتاز.
وقال عمارة خلال حواره ببرنامج الماتش: "الأهلي يحتاج تدعيمات في الفترة المقبلة وبادجي مستواه تطور مع المشاركة في المباريات بالفترة الأخيرة".
وأكمل: "الزمالك قدم مباراة مميزة واستحق الفوز على الأهلي خاصة وأن هذا ظهر من خلال استغلال الأبيض للفرص".
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