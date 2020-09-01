محمد عمارة: اتهام رمضان صبحي بالتسنين باطل ..ورحيله خسارة للأهلي

قال محمد عمارة، لاعب الأهلى السابق، إن اتهام رمضان صبحي بالتسنين من قطاع الناشئين؛ باطل، مؤكدا أن رحيله خسارة للقلعة الحمراء.

وأضاف محمد عمارة ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، أن رمضان صبحي لديه نفس كاريزما إكرامي، ويملك الطموح والشخصية القيادية للفريق الذي يلعب به ويقوده.

وأكد محمد عمارة :" رحيل رمضان صبحي خسارة للأهلى".

وقرر رمضان صبحي خلال الفترة الماضية الرحيل عن النادي الأهلي وخوض تجربة جديدة في مسيرته الرياضية خصوصا عقب ترحيب هيدرسفيلد الإنجليزي برحيله .

وترددت أنباء خلال الفترة الحالية عن انتقال رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق إلى صفوف نادي بيراميدز .