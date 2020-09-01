الرياضة

محمد عمارة: اتهام رمضان صبحي بالتسنين باطل ..ورحيله خسارة للأهلي

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قال محمد عمارة، لاعب الأهلى السابق، إن اتهام رمضان صبحي بالتسنين من قطاع الناشئين؛ باطل، مؤكدا أن رحيله خسارة للقلعة الحمراء.
وأضاف محمد عمارة ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، أن رمضان صبحي لديه نفس كاريزما إكرامي، ويملك الطموح والشخصية القيادية للفريق الذي يلعب به ويقوده.

وأكد محمد عمارة :" رحيل رمضان صبحي خسارة للأهلى".

وقرر رمضان صبحي خلال الفترة الماضية الرحيل عن النادي الأهلي وخوض تجربة جديدة في مسيرته الرياضية خصوصا عقب ترحيب هيدرسفيلد الإنجليزي برحيله .

وترددت أنباء خلال الفترة الحالية عن انتقال رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق إلى صفوف نادي بيراميدز .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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