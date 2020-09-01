محمد عمارة: اتهام رمضان صبحي بالتسنين باطل ..ورحيله خسارة للأهلي

وأكد محمد عمارة :" رحيل رمضان صبحي خسارة للأهلى".
وقرر رمضان صبحي خلال الفترة الماضية الرحيل عن النادي الأهلي وخوض تجربة جديدة في مسيرته الرياضية خصوصا عقب ترحيب هيدرسفيلد الإنجليزي برحيله .
وترددت أنباء خلال الفترة الحالية عن انتقال رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق إلى صفوف نادي بيراميدز .
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