محمد عمارة: لو عاد بي الزمن سأدعم محمود طاهر لرئاسة الأهلي

وأضاف محمد عمارة ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، أنه حزين من طريقة التعامل معه في النادي الأهلي قبل فترة الكورونا، حيث حاول دخول الأهلى عدة مرات وكان يتم سؤاله عن كارنيه النادى، مضيفا بأنه تم منع بعض ضيوفه من دخول مقر النادي بالجزيرة وهذا غير أعراف النادي القديمة.

وأكد محمد عمارة، في الفترة الأخيرة أصبحنا غرباء داخل النادي الأهلي؛ لما نتعرض له، وهذا لم يحدث من قبل نهائيا، مشددا على أنه لو عاد الزمن به سيدعم محمود طاهر في الانتخابات الرئاسية مرة أخرى.

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