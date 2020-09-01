إبراهيم حسن: لم نتنازل عن مليم للمصري.. ومجلس حلبية خلَّص على تاريخ النادي



وقال إبراهيم حسن في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، :" لم نتنازل عن مليم لمجلس إدارة النادي المصري الحالي مع احترامنا للجماهير . قال إبراهيم حسن نجم منتخب مصر السابق ، إن حسن مصطفي لاعب الأهلي والزمالك السابق تعرض للظلم خلال مشواره الكروي . وأوضح إبراهيم حسن أن مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية قام بإنهاء تاريخ النادي المصري البورسعيدي خلال فترة تواجده. وتابع إبراهيم حسن :" مجلس حلبية خلص على النادي المصري ". ومن جهة أخري أشار إبراهيم حسن إلي تعجبه من تعامل الأندية مع وكلاء اللاعبين متابعا:" هناك لغز في تعامل مع بعض الاندية مع وكلاء بعينهم".

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