الرياضة

محمد عمارة: حسام حسن أفضل مدير فني.. وعبدالحفيظ لن يتكرر

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قال محمد عمارة، لاعب الأهلى السابق، إن حسام حسن هو أفضل مدير فنى، ويتمنى توليه القيادة الفنية لمنتخب مصر.
وأضاف محمد عمارة ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، إنه يتمنى تواجد حسام حسن في منتخب مصر كمدير فني، مشيرا إلى أن إيهاب جلال مدرب مميز وصاحب فكر، وهو الأفضل فى مصر بالوقت الحالى.
كما يرى محمد عمارة ، أن سيد عبد الحفيظ شخص لن يتكرر كمدير كرة داخل الأهلى،  حيث اكتسب خبرات كبيرة من عمله لمدة 15 عاما في القلعة الحمراء، ما بين منسق ومدير كرة، وأثبت قدرته على التعامل مع النجوم خاصة وأن فريق الأهلي مليء باللاعبين أصحاب الأسماء الكبيرة.

ونشب خلاف حاد خلال الفترة الماضية بين محمد عمارة وخالد بيبو مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي بسبب رحيل نجل الأول عن صفوف الفريق .

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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