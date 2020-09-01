نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عمارة: سيد عبد الحفيظ مدير كرة لن يتكرر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد عمارة نجم النادي الأهلي السابق أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء حاليا شخصية لن تتكرر مرة أخرى.
وقال عمارة في تصريحات لبرنامج الماتش أن سيد عبد الحفيظ اكتسب خبرات كبيرة من عمله لمدة ١٥ عاما في الأهلي ما بين منسق ومدير كرة.
وتابع محمد عمارة أن عبد الحفيظ أثبت قدرته على التعامل مع النجوم خاصة وأن فريق الأهلي مليء باللاعبين أصحاب الأسماء الكبيرة.
ويحتل النادي الأهلي حاليا صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 62 نقطة من أصل 23 مباراة خاضها الفريق الأحمر حتى الآن في بطولة الدوري.
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