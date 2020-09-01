نجم الاهلي السابق ينقلب على الخطيب

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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد عمارة نجم النادي الأهلي أنه لو عاد به الزمن سيدعم محمود طاهر كرئيس للنادي الأحمر كما أشار إلى أن الأهلي خسر كثيرا برحيل رمضان صبحي.
وقال عمارة خلال حواره ببرنامج الماتش: "لو عاد الزمن بي سأدعم محمود طاهر في الانتخابات الرئاسية للنادي الأهلي".
وأكمل: "قلت له لا احتاج لعمل داخل الأهلي، لكن يجب أن تعمل أشياء كثيرة لصالح النادي".
وتابع عمارة حديثه قائلا :" الاهلي لن يمر عليه لاعبين كثيرين مثل شريف اكرامي
رحيل رمضان صبحي خسارة للفريق".
واختتم محمد عمارة حواره أن الثاني من عائلة واحدة وهناك قائد يحكمهم من الوارد أن يكون للثلاثي نفس الرأي.
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