بعد رحيل محمد صلاح.. أحمد سامي يستقر على الجهاز المعاون له لقيادة طنطا

وقرر مجلس إدارة نادي طنطا توجيه الشكر للمدير الفني السابق محمد صلاح عقب الهزائم المتتالية التي تعرض لها الفريق خلال الفترة الحالية.

واستقر أحمد سامي على اختيار الجهاز الفني المعاون له والذي جاء كالتالي :

- احمد حموده مدرب عام - وليد المحروقي مدربا -علاء عكاشه مدير كره - وليد ابراهيم مدرب حراس - اسامه ليله مساعد مدرب حراس - دكتور صفي ابراهيم مخطط احمال Advertisements - دكتور مجدي وكوك رئيس جهاز طبي - جمال بشير مدير اداري - خالد عبد السلام اداري - احمد محسن اداري - محمد العناني شئون لاعبين - احمد موسي ، اكرم صبحي علاج طبيعي وتاهيل ومن المنتظر ان يقود سامي تدريب الفريق اليوم الثلاثاء علي ملعب النادي بمدينه طنطا وتعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا لهزيمة قاسية من منافسه سموحة بثلاثة أهداف نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ٢٣ من بطولة الدوري المصري

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