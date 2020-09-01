نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة الزمالك في الدوري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - استقر الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز، على تشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك، في إطار الجولة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز.
ويستضيف بيراميدز نظيره الزمالك يوم الخميس المقبل على استاد الدفاع الجوي.
ويفقد بيراميدز، خدمات مهاجم الفريق دودو الجباس خلال مباراة الزمالك المقبلة في الدوري بسبب الإيقاف للحصول على البطاقة الصفراء الثالثة.
وحصل الجباس على بطاقة صفراء في مباراة أسوان التي فاز بها بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ليغيب عن لقاء الزمالك للإيقاف.
ومن المتوقع ان يبدأ المدرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني للفريق الاول بنادى بيراميدز بتشكيل مكون من.
في حراسة المرمى المرمى: احمد الشناوى
فى خط الدفاع: أحمد ايمن منصور وطارق طة وعلى جابر ورحب بكار
وفى خط الوسط: نبيل عماد دونجا ومحمد فتحى واسلام عيسى وابراهيم عادل وابراهيم حسن
وفى خط الهجوم: جون انطوى
يذكر، أن بيراميدز يحتل وصافة ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز، برصيد 45 نقطة، بينما يحل الزمالك ثالثًا برصيد 42 نقطة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة الزمالك في الدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.