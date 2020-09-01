ويظهر فتحي في الفيديو من داخل الجيم وهو يقوم بتدريبات بدنية شاقة استعدادا لمباراة الاهلي القادمة امام نادي وادي دجلة في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.
وأعلن نادي بيراميدز في شهر أبريل الماضي ضم أحمد فتحي نجم النادي الاهلي مقابل 48 مليون جنيه لمدة 3 سنوات رسميا.
وترددت تقارير صحفية في الآونة الأخيرة عن أن أحمد فتحي يريد الاستمرار مع النادي الأهلي ويرفض الانضمام لنادي بيراميدز بعد توقيعه له .
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر آخر استعدادات أحمد فتحي للعودة للمشاركة في المباريات من داخل الجيم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.