الرياضة

ليفربول يحدد شرطاً وحيدا لرحيل ساديو ماني

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بريطانية أن ليفربول الإنجليزي حدد شرطه الوحيد لبيع نجمه السنغالي ساديو ماني إلى برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة إكسبريس البريطانية بأن برشلونة يرغب في التعاقد مع ساديو ماني لتدعيم خط هجوم الفريق الذي يقوده الهولندي رونالد كومان بدايةً من الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن ليفربول يرغب في الحصول على مبلغ 90 مليون جنيه إسترليني مقابل التخلي عن خدمات نجمه السنغالي إلى النادي الكتالوني.

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وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ليفربول الإنجليزي يعلم أن ساديو ماني يرغب في الرحيل عن صفوف الفريق والذهاب إلى برشلونة ولا يرغب في الوقوف في طريقه خاصة في ظل عدم تجديد العقد المبرم بين الطرفين لكنه يريد الحصول على المبلغ الذي يطلبه مقابل بيع عقده بشكل نهائي.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن ماني قدم آداءا مميزا مع الريدز منذ انتقاله إلى صفوف الفريق في صيف 2016 قادمًا من ساوثهامبتون الإنجليزي وكان جزءًا من الفريق المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم قبل الماضي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن النجم السنغالي البالغ من العمر 28 عامًا متحمس لخوض تحد جديد في مسيرته الكروية بعيدًا عن أحضان ليفربول مستغلاً رغبة برشلونة في الحصول على خدماته.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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