نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصدر النادى الأهلى ترتيب الدوري المصري الممتاز بفارق كبير يصل لـ 17 نقطة ببنه وبين أصحاب المركز الثانى والثالث الزمالك وبيراميدز ويقترب من تحقيق اللقب رقم 42 فى تاريخه وينقصه فقط الفوز فى عدد قليل من المباريات القادمة للتتويج رسميًا. وأقيم بالأمس الاثنين مباراتان ضمن مباريات الجولة ال 23 من بطولة الدوري المصري الممتاز الأولى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما بين حرس الحدود ومصر المقاصة بينما الثانية انتهت بفوز الاتحاد السكندري على الاسماعيلي بثلاث أهداف مقابل هدف. وتقام اليوم ثلاث مباريات ببطولة الدوري المصري الممتاز الأولي تجمع بين طلائع الجيش وأسوان وإنبي سيواجه الجونة بينما سموحة يواجه الانتاج الحربي. ترتيب الدوري المصري الأهلي 62 نقطة بيراميدز 45 نقطة الزمالك 45 نقطة المقاولون العرب 40 نقطة الاتحاد السكندري 34 نقطة سموحة 31 نقطة إنبي 30 نقطة Advertisements الاسماعيلي 27 نقطة وادى دجلة 26 نقطة حرس الحدود 25 نقطة طلائع الجيش 25 نقطة مصر المقاصة 24 نقطة الانتاج الحربي 24 نقطة الجونة 24 نقطة أسوان 23 نقطة المصري 21 نقطة نادى مصر 17 نقطة طنطا 16 نقطة

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